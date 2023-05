Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au revenit cu un avertisment pentru aproape toate județele din Romania! A fost anunțat un cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii in Romania. Iata zonele din țara in care vremea devina instabila in acest sfarșit de saptamana.

- Meteorologii au emis, joi, 25 mai, o avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii, valabila incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, informeaza Agenția Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, in Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea, Transilvania, dealurile Banatului și Crișanei, vor fi…

- ANM a emis miercuri o avertizare de tip Cod galben valabila pana la ora 21.00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 13 județe. In Capitala, vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data.Miercuri intre orele 12.00 - 23.00, in Banat, Crișana, Maramureș,…

- Meteorologii au emis miercuri, 24 mai, o avertizare cod galben de furtuni și ploi torențiale valabila incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, in intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și…

- Pe parcursul zilei de luni, pana la ora 21:00, sunt prognozate descarcari electrice, averse torențiale, intensificari ale vantului, vijelii și grindina in unele zone ale județului Cluj. Un cod galben a fost emis de Administrația Naționala de Meteorologie.Zonele vizate de Codul galben de vijelii, grindina…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant puternic, care va afecta 26 de județe din vestul și sudul țarii. Meteorologii anunța ploi torențiale și vijelii, dar și temperaturi mult mai ridicate decat normalul perioadei. Astfel, codul galben va…

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi abundente si vant intens. Atentionarea meteo este valabila marti si miercuri in zona Dobrogei si in sud estul Munteniei.Potrivit ANM, in Dobrogea si sud estul Munteniei vor fi ploi ce vor avea si caracter de aversa si, mai ales prin acumulare, cantitatile de…

- UPDATE: Meteorologii au prelungit Codul portocaliu, pana joi, ora 14:00. Sunt prognozate ninsori abundente, viscol și strat consistent de zapada. In judetul Bacau va ninge și se va depune strat nou de zapada consistent. Vantul va avea intensificari cu viteze de 55…75 km/h, va fi viscol și vizibilitate…