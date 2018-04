Anul trecut, România a primit peste o mie de refugiaţi Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara, anunta Mediafax. Statele membre UE au garantat protectie pentru mai mult de jumatate de milion de persoane care au solicitat azil in 2017. Aproape o treime din beneficiari au fost sirieni. Cele 28 de state membre UE au garantat protectie pentru 538.000 de persoane care au solicitat azil in anul 2017, cu aproape 25 la suta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

