Anul sportului feminin. Sărutul de adio Anul preolimpic a fost anul fetelor. Nu doar pentru ca Australia și Noua Zeelanda au gazduit Cupa Mondiala la fotbal, iar competiția a fost un succes. Ele au caștigat mai mult decat atat. Mult mai mult. Industria sportului, sufocata de colapsul sponsorilor crypto și de climatul economic ostil, a gasit o cale de salvare. Datorita celor care au timp sa se fardeze inainte de intrarea in arena, business-ul sportului va respira din nou. Mai ales pentru asta, 2023 nu a fost deloc un an obișnuit.Confirmarea12 milioane de oameni au urmarit pe BBC finala Campionatului Mondial de fotbal feminin din Australia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

