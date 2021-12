Anul Nou, între tradiţii şi superstiţii • Sarbatoarea Anului Nou este cea mai veche sarbatoare, fiind sarbatorita pentru prima data acum 4000 de ani, de catre babilonieni. Julius Caesar a fost cel care a stabilit ca Anul Nou sa inceapa in ziua de 1 ianuarie. Inainte de asta, Anul Nou incepea in Imperiul Roman in ziua de 1 Martie. Acesta a numit luna ianuarie dupa zeul Janus, despre care se spunea ca are doua fețe, una care privește inainte și una care se uita inapoi. Mai mult de un mileniu, crestinii au sarbatorit Anul Nou in ziua de Craciu. In Italia, s-a serbat pana in secolul al XIII-lea, in Rusia pana sub domnia tarului Petru cel… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Noua Caledonie au participat, duminica, la un referendum cu privire la independenta de Franta. Majoritatea covârsitoare a votat “Nu”, relateaza AFP, potrivit News.ro.Acest al treilea si ultim referendum, marcat de un absenteism record, dupa apelul adeptilor independentei…

- Minunea visata de noi nu s-a produs. Macedonia de Nord a invins Islanda, iar Romania, ramasa pe locul 3 in grupa, va vedea Mondialele din Qatar la televizor. Intrucat primul care platește intr-o asemenea situație e antrenorul, Mirel Radoi a anunțat, in ciuda succesului scremut din Liechtenstein, ca…

- Explicația jocului al Romaniei și a rezultatului cu Islanda (0-0) se reflecta și in cifrele meciului. Am tras pe poarta, am avut posesia, dar implicarea multora dintre „senatorii" naționalei a fost mult sub așteptari. Duminica se joaca Liechtenstein - Romania (ora 19:00) și Macedonia de Nord - Islanda,…

- Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat, luni seara, dupa meciul cu Armenia, ca va mai sta pe banca echipei naționale doar pana in luna noiembrie, cand se incheie preliminariile Cupei Mondiale Qatar 2022, informeaza Gazeta Sporturilor.Mirel Radoi va parasi naționala indiferent de rezultatele…

- Calculele erau simple inaintea etapei a opta din Grupa. Cum prima pozitie in grupa era deja rezervata Germaniei, Romania, Armenia si Macedonia de Nord se luptau pentru locul secund, cel care asigura prezenta la barajurile de calificare.

- O piața transfrontaliera cu hala moderna a fost inaugurata la Slobozia Mare, Cahul. Piața este una dintre cele mai mari din sudul Republicii Moldova și singura care va fi deschisa șapte zile din șapte, transmite Noi.md cu referire la diez.md. Locuitorii din regiune, dar și de dincolo de Prut, din Romania,…

- Vaccinarea copiilor de 5-11 ani ar putea incepe in Romania, imediat dupa autorizarea vaccinului Pfizer, destinat acestei grupe de varsta, spune Valeriu Gheorghița. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a afirmat, joi seara, la Digi 24, ca autorizarea vaccinului…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a afirmat, joi seara, ca autorizarea vaccinului Pfizer pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani este asteptata in Europa la farsitul lunii octombrie - inceputul lunii noiembrie, iar in decembrie in Romania ar trebui…