Anul 2023 readuce promoțiile la companiile aeriene In timpul pandemiei companiile aeriene s-au confruntat cu lipsa personalului, cu un numar de zboruri sau locuri pe zbor cu mult reduse fața de perioada pre-pandemica, aeroporturile nu aveau suficient personal pentru a asigura serviciile la sol, iar calatorii și-au schimbat stilul de a calatori. Cu toate aceste elemente necunoscute, sistemul de prețuri și promoții nu a mai fost o prioritate și nici nu s-au respectat vechile perioade de rezervare și promoții. Vestea buna este ca, incepand cu anul 2023, promoțiile la biletele de avion vor aduce prețuri similare cu cele dinainte de pandemie și ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

