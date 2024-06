Un prahovean pe „lista lui Edi” Selecționerul Edward Iordanescu va fi ajutat la turneul final al EURO, din Germania, de un staff format din 26 de persoane, printre care și un prahovean – Vivian Negoița (in stanga). Fost maseur al Petrolului, la fel ca și tatal sau, Vivian face parte din echipa maseurilor, staff-ul complet al selecționerului Iordanescu fiind urmatorul: Antrenori secunzi: Ionel Gane, Florin Constantinovici Antrenor portari: Leontin Toader Analiști video: Alexandru Radu, Michelle Iannucci Preparatori fizici: Cristian Dragota, Darius Himpea Medic: Claudiu Stamatescu Ofițer doping: Mihai Meiu Staff medical: Toma… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

