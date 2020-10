Antreprenorul Jean Valvis se implică în lupta anti COVID: Donează medicamente japoneze eficiente în tratarea infecîiei Jean Valvis, vizionarul creator al marcilor AQUA Carpatica, Domeniile Samburești, Dorna si LaDorna, continua așadar, din prima linie, confruntarea cu virusul ce a lovit teribil intreaga lume. Substanța activa Favipiravir este un antiviral redutabil, facut de japonezi, eficient impotriva COVID-19, in cazul formelor ușoare sau medii de infecție. Favipiravir, cunoscut și sub denumirea de Avigan, este un medicament antiviral aprobat pentru utilizare clinica in Japonia inca din 2014 și care a demonstrat eficacitate clinica impotriva bolii provocate de noul coronavirus. Asupra COVID-19 au fost inițiate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

