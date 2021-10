Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 16 ani, care sufera de Sindromul Down, a inregistrat progrese considerabile in ceea ce privește integrarea sociala și a avut rezultate superioare la examenele de capacitate, dupa ce a urmat o serie de antrenamente neuronale BM-BCI in cadrul Neuro Performance Enhancement Center…

- Incepe handbalul si in Divizia A! Universitatea Craiova, sub conducerea lui Catalin Popescu, va debuta in acest weekend in noul sezon, de data aceasta in Seria C . Formatia din Banie va juca sambata, de la ora 11.00, impotriva echipei din Gorj, Constantin Brancusi Tg. Jiu, in meciul care da startul…

- O adolescenta in varsta de 14 ani, care a plecat dintr-un centru pentru minori din municipiul Pitesti, este cautata de politisti, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, minora disparuta are 160 de centimetri inaltime, constitutie…

- O tanara cu un sindrom genetic care face ca, la 24 de ani, sa aiba 1,2 metri inaltime si 27 de kilograme si deformari ale toracelui si coloanei vertebrale, a nascut la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) o fetita de 1,890 kilograme. Este nevoie insa de realizarea unor teste genetice…

- O adolescenta de 14 ani a murit si alti doi tineri, de 16 si 24 de ani, au fost raniti grav, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 18, in judetul Maramures. Un alt tanar a fost ranit usor. Accidentul a avut loc, joi seara, pe DN 18. Potrivit Politiei Judetene Maramures, un autoturism condus […]…

- Romania a caștigat primul meci de la Jocurile Olimpice, 1-0 cu Honduras. Antonio Sefer (21 de ani), extrema Rapidului, a intrat pe teren in minutul 55 și povestește cum a trait partida. Toate detaliile despre Honduras - Romania 0-1, AICI!Gazeta va relata in direct din Japonia despre tot ce se intampla…