Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 6 aprilie 2024, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit civil. La ieșirea de la Starea Civila, cuplul a facut mai multe poze, pe care celebrul actor le-a urcat pe rețelele sociale, spre bucuria fanilor. Cum o va chema pe Oana Moșneagu in buletin dupa cununia civila cu alesul inimii ei?…

- Tavi Colen a avut o relație apropiata cu mama sa, de-a lungul vieții. Artistul a fost susținut in totalitate de cea care i-a dat viața, mai ales pe plan profesional și a ajuns acolo unde și-a dorit. Menționeaza ca femeia nu a avut studii, reușind sa faca doar gimnaziul, dar avea un simț organizatoric…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au casatorit in primavara anului trecut. Fosta prezentatoare TV are o casnicie așa cum și-a dorit și face declaratii emotionante despre relația cu partenerul ei.„In sfarșit am relația de cuplu pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. George este un tip cald și calm,…

- Este sarbatoare in familia lui Vlad Gherman și a iubitei sale, Oana Moșneagu. Actorul implinește 31 de ani și este foarte fericit alaturi de actrița. La scurt timp dupa miezul nopții, i-a fost facuta o surpriza pe care nu o poate uita prea curand, deoarece emoțiile au fost mult prea mari.

- Pentru a evita acest tip de impact negativ in relație, este crucial sa se cultive respectul reciproc și sa se practice comunicarea empatica și iubitoare The post Jignirile pot afecta relația Jignirile in relația de cuplu, fac mult rau apropierii și comunicarii intre parteneri first appeared on Informatia…

- Charlotte Casiraghi și Dimitri Rassam s-ar fi desparțit dupa patru ani de casnicie, anunța mai multe publicații din Franța, citate de elle.ro . Zvonurile au aparut saptamana trecuta, insa celebrul cuplu nu a confirmat inca știrea.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt impreuna de mai bine de doi ani, iar in vara lui 2023, cei doi s-au logodit. Cu toate ca mulți au crezut ca relația lor decurge perfect, Vlad Gherman a recunoscut ca el și partenera lui au facut terapie de cuplu. Care a fost motivul pentru care au recurs […] The post…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu formeaza un cuplu de aproximativ doi ani și jumatate. In acest interval de timp, perechea, care urmeaza sa se casatoreasca in vara anului acesta, a facut terapie de cuplu. In exclusivitate la Fresh by Unica, actorul ne-a spus de ce au facut el și Oana acest pas.Vlad și…