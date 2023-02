Stiri pe aceeasi tema

- Daca China va furniza arme sau munitii Rusiei, Statele Unite nu vor ezita sa sanctioneze companiile si persoanele chineze implicate in astfel de operatiuni, intrucat Washingtonul considera ca toate tarile trebuie sa respecte sanctiunile pe care Statele Unite le-au impus Rusiei dupa ce aceasta a pornit…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii" despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal" pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Washingtonul incearca sa demonizeze Moscova si sa alimenteze criza din Ucraina cu acuzatii de crime rusesti impotriva umanitatii, a declarat duminica ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”EximBank a inregistrat, in doua luni de la lansarea schemei de ajutor de stat menita sa asigure lichiditate si accesul la finantare al firmelor care se confrunta cu dificultati in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, solicitari pentru sustinerea capitalului de lucru si pentru investitii,…

- Lira turceasca a atins un nou minim istoric, iar bursele sale s-au prabusit luni, in conditiile in care dezastrul produs de cutremur s-a adaugat presiunilor deja existente pe piata din cauza unui dolar puternic, a riscurilor geopolitice si a datelor referitoare la inflatia din tara, relateaza Reuters.…

- Ministerul de Externe chinez a incercat sa dea vina pe Statele Unite pentru invazia Rusiei asupra Ucrainei, afirmand ca Washingtonul a creat conditiile care au condus la razboi, si a condamnat livrarile de arme pentru inflamarea conflictului care se apropie de implinirea unui an, relateaza DPA, preluata…

- Miercuri, 18 ianuarie, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a comparat acțiunile recente ale Statelor Unite cu cele ale lui Adolf Hitler și Napoleon Bonaparte, afirmand intr-o serie de declarații delirante pentru un diplomat de rangul sau ca Washingtonul a subjugat Europa pentru a purta un razboi…

- Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata "dorinta de a asculta Rusia" si a acuzat Washingtonul duce de facto un "razboi indirect" impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…