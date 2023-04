Stiri pe aceeasi tema

Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat ca dronele americane aflate deasupra Marii Negre nu sunt in niciun caz angajate in asigurarea siguranței navelor și, de fapt, toate acestea demonstreaza implicarea Washingtonului in conflictul impotriva Moscovei, informeaza Gazeta,…

Secretarul american de stat Antony Blinken se afla in Etiopia, pentru a evalua implementarea acordului de pace care a pus capat razboiului civil din tara, informeaza Rador.Miercuri, el va purta discutii cu liderii politici din Addis Abeba.

Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a declarat luni ca orașul Bahmut din estul Ucrainei are pentru rusi o importanța mai mult simbolica decat una operaționala și capturarea sa nu ar insemna neaparat ca Moscova și-a recapatat forta ofensiva in razboi, informeaza Reuters, conform Rador.…

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat sambata, la Prima TV, fiind intrebat daca presedintele Klaus Iohannis ar putea fi viitorul secretar general al NATO, ca aliatii vor alege o persoana „cu foarte multa experiența politica".

Secretarul general al Națiunilor Unite a cerut din nou Rusiei sa-și retraga forțele de pe teritoriul Ucrainei. Antonio Guterres a ținut un discurs in cadrul unei reuniuni speciale a Adunarii Generale a ONU in care se dezbate o moțiune prin care se cere Rusiei sa se retraga din Ucraina imediat și…

Pe masura ce ''riscurile de escaladare'' in Ucraina cresc, lumea se indreapta ''cu ochii larg deschisi'' catre ''un razboi mai extins'', a declarat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP, conform Agerpres.

Rusia a fost nevoita sa trimita acasa peste 9.000 de persoane care au fost "mobilizate ilegal", a declarat marți procurorul general al Rusiei, Igor Krasnov, informeaza CNN, transmite Rador.

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat duminica ca Statele Unite doresc progrese mai rapide in ceea ce privește planurile Bancii Mondiale de extindere a capacitații sale de creditare pentru a face fața schimbarilor climatice și altor crize globale, anunța Rador.