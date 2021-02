Stiri pe aceeasi tema

- Covid-ul a lovit necruțator in toata familia lui Alex Velea (36 de ani). Solistul a anunțat ca a fost depistat pozitiv cu Sars-Cov2 la inceputul lunii decembrie, anul trecut. Ulerior, toți membrii familiei sale, Antonia (31 de ani), dar și cei doi copii, Dominic (5 ani) si Akim (3 ani) au fost infectați…

- Antonia nu mai are nevoie de vreo prezentare, caci talentul și frumusețea sunt cele doua atuuti care au facut-o sa cunoasca succesul inca de la o varsta frageda. Astfel ca acum, conștienta fiind de felul in care arata, vedeta și-a etalat formele pe internet. Partenera lui Alex Velea și mama a trei copii,…

- Antonia 1 of 3 Așa arata o femeie care a nascut de trei ori? Antonia a trecut printr-o schimbare de look și chiar și de atitudine, in ultima perioada. Iubita lui Alex Velea a lasat tot la vedere. Imaginile, interzise cardiacilor sau celor pudici, fac furori pe internet. Antonia a lasat tot la vedere.…

- Antonia a surprins pe toata lumea cu una dintre postarile sale de pe internet. Artista a facut publica o imagine extrem de controversata și neașteptata cu tatal copiilor ei. Astfel, fanii vedeti l-au putut vedea pe Alex Velea așa cum a venit pe lume, gol pușca.

- Noi detalii ies la suprafața in „razboiul” cunoscut deja de toata lumea dintre Alex Velea și Connect-R. Dupa ce cel din urma a facut cateva marturisiri sincere despre celalalt artistul, fostul soț al Mishei a avut ceva de spus și la adresa Antoniei!

- Antonia face ce face și iar atrage toata atenția! Frumoasa cantareața „a uitat” de sutien și le-a oferit fanilor o priveliște de milioane. Mai exact, iubita lui Alex Velea și-a etalat sanii, iar piercing-ul ei a atras de departe toate privirile internauților.