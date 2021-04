Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la ultima colaborare, JUNO și JO lanseaza o noua piesa, care arata o alta latura a poveștii. Povestea piesei „Ma mai ia” este indreptata catre momentele de dupa o desparțire. Mai exact, momentele cand iți vine sa iți suni fostul partener, sa ii spui ca ți-a lipsit. „Suntem foarte recunoscatori…

- Diana Brescan se alatura portofoliului Global Records și lanseaza clipul primei sale piese, Felina, in colaborare cu artistul argentinian Frijo. Artista iubește sa exprime feminitate și senzualitate prin proiectele pe care le prezinta publicului, iar acest lucru reiese și din Felina, o melodie care…

- Major Lazer lanseaza mult asteptatul single in limba spaniola, „Diplomatico”, alaturi de superstarul latino, Guaynaa. Piesa va fi inlcusa pe albumul „Music Is The Weapon (Reloaded)”, care se va lansa pe data de 26 martie. De cand s-a facut cunoscut la nivel global cu hit-ul „Rebota” in 2018, artistul…

- ANTONIA revine cu single-ul ”Dinero”, o piesa latino in engleza și spaniola, in colaborare cu Yoss Bones, o artista rap din Mexic. „Am lucrat pentru ”Dinero” cu Alex Parker și Marius Dia, cei care au facut și ”Matame”, și le mulțumesc, sper sa aiba și aceasta piesa cel puțin succesul celeilalte. Yoss…

- Jonas Blue și AWA incep anul 2021 cu piesa “Something Stupid”. “Cand am auzit prima oara piesa, am fost foarte incantata sa o cant. Sunt un fan al muncii lui Jonas si simt ca este momentul perfect pentru o piesa ca aceasta. Nu am mai putut sa iesim in oras, iar Something Stupid te face... View Article

- ANTONIA incepe anul cu un nou single care se numește “Taifun”, o piesa de dragoste in limba romana compusa de Alex Velea și Theea Miculescu și produsa de Razvan Matache. In videoclipul oficial cu care a fost lansata piesa, ANTONIA este o zeița superba și il are alaturi pe Alex Velea și iși canta povestea…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de „look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si... View…