Antonia e considerată cea mai influentă pe Instagram. Pe cine a detronat Antonia e considerata cea mai influenta artista din Romania in anul 2021, de pe Instagram, potrivit clasamentului celor de la StarNgage.com. Cantareața are 2,7 milioane de urmaritori și o rata de engagement de 1,80%. S-a schimbat topul celor mai puternici influenceri romani de pe Instagram in 2021. Daca anul trecut Cristina Ich, Alina Ceușan sau Bianca Adam Tequila erau idolii noii generații, acum nu au prins nici macar top 30. Iata ca acum Antonia este pe locul 1, fiind cea care „ia crema” de pe tortul influencerilor. Pe locul doi se afla Delia, care are același numar de abonați, insa are un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

