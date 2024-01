Anticorupție. Șpaga pentru un post de infirmieră la un spital din Galați, 6.000 de lei O funcționara de la Spitalul de Psihiatrie din Galați a fost trimisa in judecata de Direcția Generala Anticorupție dupa ce a luat de la 11 persoane sume de pana la 6.000 de lei pentru a le asigura angajarea ca infirmiere, ingrijitoare sau bucatarese. Spitalul de Psihiatrie „Elena Doamna” din Galați pare sa fie un „no man’s land” din punct de vedere al respectarii legii, pentru ca in aceeași perioada in care mai multe persoane denunțau ca o funcționara a spitalului pretinde șpagi de zeci de mii de lei pentru angajarea pe un post de infirmiera sau ingrijitoare, Agenția Naționala de Integritate o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

O angajata a Spitalului de Psihiatrie Galati a fost trimisa in judecata dupa ce ar fi cerut si ar fi primit bani de la 11 persoane carora le-a promis ca le va ajuta sa se angajeze in cadrul unitatii medicale.Reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie au anuntat, vineri, ca ofiteri de politie…

