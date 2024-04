Pădurar din Bistrița-Năsăud, prins în flagrant când dădea mită cârnați, pește și țuică pentru a nu fi amendat Un padurar de 50 de ani din comuna Șanț, județul Bistrița-Nasaud, este cercetat pentru dare de mita, dupa ce a fost prins oferind mita produse procesate din carne, pește și țuica pentru a nu fi sancționat pentru neregulile gasite la controlul desfașurat la Ocolul Silvic Izvorul Someșului Mare, a transmis Direcția Generala Anticorupție, marți, 16 aprilie.El a fost prins in flagrant de ofițerii DGA in timp ce oferea produsele șefului Garzii Forestiere Județene Bistrița-Nasaud.„Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bistrița-Nasaud, sub… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

