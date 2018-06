Anthony Bourdain, bucatar și vedeta TV, a fost gasit mort in camera sa de hotel, in Alsacia, banuiala fiind ca s-a sinucis. Bourdain avea 61 de ani și este cunoscut mai ales pentru seria No Reservations in care a vizitat cateva zeci de țari și a prezentat mancaruri tradiționale din acestea. Bourdain a facut o emisiune și in Romania, iar in articol puteți vedea un clip in care povestește peripețiile de aici. UPDATE Parchetul din Colmar spune ca Bourdain s-a spanzurat.