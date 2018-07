Regretatul chef american Anthony Bourdain, care a murit la 8 iunie, a lasat mare parte a mostenirii sale de 1,21 milioane de dolari, fiicei sale Ariane, potrivit mass-media locale, citate vineri de EFE.



Testamentul prezentat joi in fata unui tribunal din New York prevede ca marea parte a bunurilor sale sa-i revin fiicei sale Ariane, in varsta de 11 ani si o alta parte fostei sale sotii Ottavia Busia-Bourdain, potrivit Daily News si The New York Post.



Potrivit surselor judiciare, testamentul include 425.000 de dolari lichizi si in economii, 35.000 de dolari plasati intr-un…