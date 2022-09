ANSVSA: Nereguli mari la depozitele frigorifice din șase județe. Trasabilitatea, principala problemă Nereguli grave semnalate de inspectorii Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) la depozitele frigorifice din mai multe județe. Din cele 21 unitați de depozitare produse de origine animala cu temperatura controlata din județele Arad, Bihor, Sibiu, Cluj, Ilfov și municipiul București controlate, au fost semnalate nereguli la nu mai puțin de 18 unitați, fiind aplicate amenzi de aproape 400.000 lei. Ca urmare a neconformitaților constatate, au fost acordate 18 sancțiuni contravenționale in valoare de 380.000 de lei și au fost emise o ordonanța de suspendare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de atentionari Cod galben si Cod portocaliu de canicula, dar si de fenomene specifice instabilitatii atmosferice, in functie de zone, relateaza Agerpres. Astfel, pe parcursul zilei de vineri, va fi Cod portocaliu de caldura si disconfort…

- Incepand din luna august, tichetele sociale din programul Sprijin pentru Romania, emise prin operatorii Sodexo și Up Romania, pot fi folosite in toate magazinele Auchan din Constanța, Galați, București, Ilfov, Dolj, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Brașov, Mureș, Sibiu, Hunedoara, Timiș, Bacau, Iași,…

- Un numar de 11.696 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 6.494 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, marti, Ministerul Sanatatii. Conform ministerului, 2.493 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati…

- Un numar de 12.353 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 7.398 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Conform ministrului, 2.502 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti…

- Evenimentele itinerante ale Galei Premiilor Participarii Publice s-au incheiat. CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica, organizatorul Galei, a desfașurat evenimentele locale de premiere in București, dar și in țara, in Cluj, Radauți, Sibiu (Ruși), Galați (Grivița), Bihor (Țețchea), Ilfov…

- Polițiști și procurori au demarat, in aceasta dimineața, 50 de perchezitii domiciliare, in 9 județe, intre care și Brașovul, și in București, la persoane banuite de fals material in inscrisuri oficiale și instigare la fals material in inscrisuri oficiale. Politistii din Alba efectueaza marti 50 de…

- Marți, 12 iulie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 50 de perchezitii domiciliare, dintre care 34 in județul Alba, 5 in județul Hunedoara, cate…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba efectueaza 50 de perchezitii domiciliare la persoane care falsificau documente.Perchezițiile sunt astfel: 34 in județul Alba,5 in județul Hunedoara,cate doua in județele Giurgiu, Sibiu…