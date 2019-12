Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) precizeaza ca acele cadavre ale oilor de pe nava esuata in Portul Midia nu pot fi o sursa de contaminare cu spori ai bacteriei care provoaca antrax a apei marii sau a mediului din zona respectiva, explicand ca animalele…

- Ca urmare a informatiilor eronate aparute in spatiul public referitoare la posibilitatea ca pe cadavrele oilor din nava esuata sa dezvolte antrax care sa prezinte o amenintare pentru sanatatea publica, pentru o corecta informare a opiniei publice, ANSVSA face urmatoarele precizari:Aceste cadavre nu…

- Cadavrele oilor din nava esuata nu pot reprezenta o sursa de contaminare cu spori Bacillus anthracis a apei marii sau a mediului din zona respectiva, precizeaza reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, intr-un comunicat remis marti AGERPRES. Aceste precizari…

- La trei saptamani de cand nava cu 14.ooo de oi s-a scufundat in Portul Midia, cadavrele a sute de animale plutesc inca in Marea Neagra. Autoritatea Navala asigura totusi ca situatia este sub control. Cadavrele oilor sunt recuperate de catre scafandri si apoi incinerate, insa aceasta operatiune dureaza.…

- Pe 6 decembrie, la ora 16.00, a fost luata decizia ca Administratia Porturilor Maritime SA Constanta sa coordoneze situatia din Portul Midia, unde o nava plina cu peste 14.000 de oi s a scufundat. Reprezentantii CN APM Constanta au precizat pentru ZIUA de Constanta ca trebuie urmate procedurile legale…

- Inca din noaptea de marti spre miercuri, autoritatile au lucrat la foc continuu pentru salvarea oilor care au supravietuit, dar au ramas blocate pe nava Queen Hind din Portul Midia, cea care s a scufundat duminica, 24 noiembrie. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- BOMBA DEZAMORSATA… Rumoarea creata de anuntul premierului Ludovic Orban, de saptamana trecuta, ca nu mai sunt bani pentru sanatate, a fost partial oprita de noul ministru de resort. Astfel, cadrele medicale vor primi la timp drepturile salariale aferente lunii decembrie, sustine ministrul Sanatatii,…

- Presedintele Autoritatii Nationale, Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) are zilele numarate, iar in prezent derulam o procedura pentru a identifica un candidat serios, a anuntat, miercuri, premierul Ludovic Orban. "Are zilele numarate (Geronimo Branescu, presedintele ANSVSA…