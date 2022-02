Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care ati cumparat produsul respectiv, sunteti sfatuiti sa nu‐l consumati si sa il returnati in magazinele Biocorner, pana la data de 28.02.022, urmand sa primiti contravaloarea lui. Pentru informatii suplimentare, puteti contacta: Telefon 037.291.8008 E‐mail: [email protected] Magazin…

- O treime din testele care se fac in spitalele de pediatrie ies pozitive. Sunt in acest moment peste 800 de minori internați in spitale. Chiar daca cei mai mulți dintre ei nu fac forme grave de boala, pediatrii atenționeza ca urmarile infecției Covid in cazul celor mici pot fi extrem de grave. „La copilul…

- Este foarte profitabil sa fii director general intr-o companie de stat, iar daca societatea mai este și din domeniul energetic, salariile sunt de-a dreptul fabuloase. SN “Nuclearelectrica” S.A. este o companie inființata in 1998 prin reorganizarea RENEL. Societatea se afla sub autoritatea Ministerului…

- Incidența cazurilor de Covid a depașit duminica 20 la mie in 9 localitați din județul Ilfov. Potrivit Prefecturii Ilfov, cele mai mare incidențe sunt in Otopeni (27,5), Corbeanca (25,5) și Mogoșoaia (25,12).In alte șase localitați, incidența este de peste 20 la mie: Voluntari (22,76),…

- Compania AstraZeneca propune un nou tratament preventiv contra coronavirusului. Inalta Autoritate pentru Sanatate din Franța a dat unda verde folosirii acestui medicament, destinat persoanelor cele mai vulnerabile. Olivier Nataf, președintele AstraZeneca Franța, explica la Europe 1 cum funcționeaza…

- Un expert in tehnologie a impartasit un truc simplu care le arata celor interesați daca laptopul, telefonul sau aplicatiile de social media sunt monitorizate. Canadianul Morten Rand Hendriksen, expert in tehnologie, este intrebat in mod regulat de oameni daca cineva ar putea sa le asculte conversatiile…

- Incidența cumulata a cazurilor la nivelul localitaților județului Ilfov la data de 04.12.2021Rata incidenței la 1.000 de locuitoriBuftea 1.57Chitila 3.06Corbeanca 2.721 Decembrie 2.01Dragomirești-Vale 1.86Ganeasa 2.54Gradiștea 5.15Moara Vlasiei 2.01Magurele 1.90Popești-Leordeni 2.42Periș 1.89Ștefaneștii…