- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a amendat cu 10.000 de lei supermarket-ul din Sectorul 1 in care au fost vazuți șobolani. In spațiul public a aparut o fotografie cu sobolani care umbla pe rafturile magazinului din Sectorul 1. “Situatia a fost semnalata…

