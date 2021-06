Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ocupat locul 12 in proba de ansamblu a junioarelor, miercuri, in prima zi a Campionatelor Europene de gimnastica ritmica de la Varna (Bulgaria). Iulia Besoiu, Catrina Buniov, Carina Crainic, Dalia Marin, Ana Mezei si Claudia Mitan, antrenate de Dana Chiriac si Tatiana Novikova,…

- Echipa Romaniei de gimnastica ritmica a ocupat locul 10 la ansamblu in concursul rezervat junioarelor in cadrul Cupei Irina Deleanu, competitie care se desfasoara in aceste zile la Sala Polivalenta din Capitala. Ansamblul format din sportivele Iulia Besoiu, Catrina Maria Buniov, Carina Crainic, Dalia…

- Republica Moldova s-a calificat in marea finala a concursului Eurovision ediția 2021. Reprezentanta Moldovei, Natalia Gordienko, a evoluat cu numarul 7 in cea de-a doua semifinala printre cei 17 participanți. Astfel, lista ultimilor finaliști ii cuprinde pe reprezentanții urmatoarelor țari:…

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, inclusiv romani, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test COVID negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni…

- Aceasta Lumina este un dar special, un dar deosebit pe care Mantuitorul Iisus Hristos, Lumina lumii il daruiește celor care pastreaza dreapta credința și Il iubesc pe El. De aceea, Lumina de la Ierusalim a fost numita o minune a Ortodoxiei, care se savarșește in fiecare an la Biserica Sfantului Mormant,…

- Bulgaria a anuntat joi ca va expulza un diplomat rus, anuntul sau survenind la o zi dupa ce parchetul de la Sofia a declarat ca ancheteaza asupra rolului jucat de sase cetateni rusi in patru explozii produse intre 2011 si 2020 la depozite de arme de pe teritoriul Bulgariei, relateaza Reuters si AFP,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat luni ca susține demersurile Bulgariei de a combate spionajul rus și ca Alianța urmarește indeaproape ancheta privind presupusa rețea a Moscovei.

- NATO urmareste indeaproape ancheta din Bulgaria privind o presupusa retea de spionaj in favoarea Moscovei, a declarat luni secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, transmite BTA potrivit Agerpres. Stoltenberg a asigurat ca NATO "este in permanenta…