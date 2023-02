Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un nou regulament de furnizare a energiei electrice prin care consumatorii vor avea o serie de beneficii.

Printre cele mai importante, citate de Economedia, se numara:

furnizorul are obligația sa esaloneze la plata sumele datorate de catre client, in cazul emiterii facturii cu intarziere, pe o perioada cel putin egala cu perioada de facturareclientul vulnerabil are dreptul sa beneficieze de esalonarea la plata a facturii curente, fara penalitați, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de…