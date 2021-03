Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a amendat Hidroelectrica, E.ON, Electrica si Enel cu 2,01 milioane de lei pentru nerespectarea reglementarilor privind activitatea de furnizare a energiei electrice in contextul liberalizarii pietei. ANRE a anunțat marți ca a demarat si a finalizat actiunile de control desfasurate la furnizorii de energie electrica, avand in vedere […] The post ANRE a amendat cu 2 milioane de lei patru furnizori de energie electrica pentru nerespectarea legislației post-liberalizare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…