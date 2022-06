Stiri pe aceeasi tema

- Primele gaze extrase din perimetrele offshore de mica adancime Ana și Doina au intrat miercuri in sistemul național de transport, anunța Black Sea Oil & Gas. Compania estimeaza ca cele doua zacaminte vor produce anul acesta jumatate de miliard de metri cubi de gaze. „Black Sea Oil & Gas („BSOG”) impreuna…

- Productia anuala de gaze naturale din perimetru XV Midia va asigura 10% din necesarul de consum national si aduce Romania mai aproape de cel mai mare deziderat privind securitatea energetica si anume, independenta energetica. „Exploatarea in premiera a gazelor naturale din Marea Neagra va consolida…

- Black Sea Oil and Gas („BSOG”) impreuna cu partenerii de concesiune, Petro Ventures Resources si Gas Plus Dacia au anunțat miercuri, 15 iunie, la scurt timp dupa obținerea licenței de operare de la ANRE, ca au inceput productia de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia („Proiectul MGD”)…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a acordat miercuri, 15 iunie, licența firmelor Black Sea Oil & Gas, Gaz Plus Dacia și Petro Ventures Resources pentru operarea conductelor de alimentare din amonte aferente activitații de producție a gazelor naturale in perimetrele Pelican…

