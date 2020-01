Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a transmis joi ca riscul de a contracta noul coronavirus prin intermediul marfurilor si produselor avand ca tara de origine China, este unul extrem de mic, si ca importul de marfuri din China nu reprezinta niciun pericol pentru persoane.

- Virusul mortal din China ar putea bloca importurile anumitor produse la noi in tara. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis o adresa catre Directia de Sanatate Publica Constanta prin care cere sprijinul pentru a impiedica punerea pe piata a unor produse chinezesti.

- Un posibil prim caz de coronavirus s-ar putea sa fi aparut in Bacau, unde un tanar s-a prezentat la spital acuzand simptome specifice infecției cu coronavirus. Tanarul are 24 de ani și s-a intors in urma cu 8 zile din China, unde este student. El s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul…

- Portul Constanta este poarta pe unde intra cele mai multe produse importate din China. Protectia Consumatorilor cere oprirea comercializarii unor produse aduse din aceasta tara.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a transmis o adresa catre Directia de Sanatate Publica…

- Ziarul Unirea Infecția cu coronavirus: Cum reducem riscul de imbolnavire. Sfaturi pentru populație Virusul ucigaș din China a pus in alerta și autoritațile din Romania. In afara masurilor speciale impuse in aeroporturi si spitale, reprezentantii serviciului de Ambulanta ofera sfaturi inclusiv pe retelele…

- Autoritatile din Romania sunt in alerta din cauza virusului din China. In afara masurilor speciale impuse in aeroporturi si spitale, reprezentantii serviciului de Ambulanta ofera sfaturi inclusiv pe retelele de socializare despre cum sa prevenim infectarea cu virusul mortal.

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a comentat posibilitatea ca epidemia de coronavirus care s-a declansat in China sa ajunga si in Romania. Astfel, Rafila crede ca riscul exista chiar daca acesta este redus.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) recomanda achizitionarea produselor alimentare de post numai din locuri amenajate si autorizate si sfatuieste cumparatorii sa solicite si sa pastreze bonul de casa, pentru a putea proba in cazul in care exista reclamatii referitoare la calitatea…