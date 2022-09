Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca Hotelul Ambasador din Bucuresti a remediat toate deficientele descoperite la spatiile de cazare, in urma unui control recent, precizand ca au fost renovate camerele, au fost inlocuite perdelele si protectiile de saltea si igienizate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar functionarea a cinci supermarketuri Lidl din Iasi si a dat amenzi de 98.000 de lei, in urma gasirii mai multor nereguli, potrivit unui comunicat remis, vineri, Agerpres. Campania „Caravana Consumatorilor” s-a aflat la Iasi,…

- In urma unor reclamatii sosite de la consumatori atat la Ministerul Transporturilor, cat si la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC , referitoare la conditiile neconforme de deplasare cu trenul, si a discutiilor pe care conducerile celor doua institutii le au purtat pe aceasta…

- Hala Obor din Bucuresti ar putea fi inchisa pentru o perioada de pana la un an, a anunțat, vineri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dupa ce comisarii ANPC au gasit mai multe nereguli: mizerie, cabluri neprotejate, zona cu paviment denivelat, gresie sparta sau ciobita. ANPC…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), continua, in aceste zile, controalele in spațiile de cazare, pentru a verifica modul in care operatorii economici din industria hoteliera iși primesc vizitatorii, in plin sezon de vacanța. Comisarii au aplica deja ,amenzi contravenționale…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunta ca, in prima jumatate a acestui an, cererile de insolventa din partea persoanelor fizice s-au majorat. Acestea depasesc numarul total al celor din 2021.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța controale la doua companii aeriene low-cost, dupa un numar record de sesizari din partea calatorilor. Romanii pot cere compensații de pana la 600 de euro.Scandalurile se țin lanț pe aeroporturile din țara din cauza anularii unor curse…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a controlat mai multe magazine dintr-un mare mall din București, unde a gasit o serie de nereguli grave. Comisarii ANPC au intreprins o acțiune de verificare a modului in care sunt respectate drepturile consumatorilor de catre operatorii economici…