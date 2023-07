Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta, luni, ca a demarat o ampla actiune de control in sistemul bancar care se va derula in mai multe etape. Pentru inceput vor fi verificate contractele din perioada 2014 – 2020, comisarii urmarind, in principal, cum s-a facut publicitate la credite…

- Bancherii susțin ca au incercat sa gaseasca soluții, insa matematic este imposibil sa aplice acest lucru in noi grafice de rambursare. Totul vine dupa ce inspectorii au aplicat amenzi uriașe pentru ca bancile ar fi calculat ratele in asa fel incat oamenii sa plateasca preponderent dobanda. Intre timp,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta lansarea unei adrese speciala de e-mail, cu scopul de a veni in sprijinul consumatorilor care identifica elemente menite sa le afecteze direct interesele si sa ii determine sa ajunga intr-o situatie financiara dificila, in timpul derularii…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a continuat seria de verificari a modului in care bancile pun in practica contractele de creditare pe termen mediu și lung, cu termen de rambursare de peste 10 ani.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor la 11 banci de pe piata locala, acestea fiind sanctionate cu 550.000 de lei, iar pentru a putea restabili echilibrul contractual s-a propus emiterea…

