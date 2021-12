Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat, luni, ca a verificat si consiliat, prin Comandamentul de Iarna 2021, in prima saptamana de activitate, 255 de operatori economici, in 3 regiuni ale tarii: Sud Muntenia Ploiesti, Nord Est Iasi si Centru Brasov. In urma actiunilor…

- Activitatea Comandamentului de iarna 2021, organizat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și care iși va desfașura activitatea in perioada 20-31.12. 2021, a vizat, astazi, zona Predealului, cunoscuta stațiune montana de pe Valea Prahovei. Coordonat de președintele ANPC,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat, in urma unor controale efectuate la nivel national, retailerul Lidl Discount cu amenzi de peste 350.000 de lei si a dispus o serie de masuri complementare, printre care suspendarea activitatii pentru o perioada de pana la 6 luni…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, vineri, ca in perioada 17-22 noiembrie s-a desfasurat o ampla actiune de control conjugata a Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov, CRPC Sud Muntenia Ploiesti, CRPC Centru Brasov, pentru…

- Trei supermarketuri Mega Image din judetul Ilfov au fost sanctionate cu amenzi in valoare de 55.000 de lei, ca urmare a deficientelor constatate in zonele de legume - fructe, mezeluri - branzeturi, mancare gatita si produse congelate, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…