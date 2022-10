Stiri pe aceeasi tema

- Electrica Furnizare sustine, intr-un raspuns transmis sefului Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud Munteni, Ion Iordachescu si publicat de acesta din urma pe internet, ca, in urma schimbarilor legislative din domeniu, compania a blocat in mod repetat procesul de facturare…

- Intazierea facturilor la energia electrica a intrat și in atenția celor de la Protecția Consumatorilor. Recent, Ion Iordachescu, comisar șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia, a anunțat ca, urmare a petițiilor inregistrate la instituția pe care o conduce,…

- Ion Iordachescu, comisar-sef al CJPC Regiunea Sud-Muntenia, sustine ca institutia pe care o conduce va urmari indeaproape situatia emiterii facturilor de catre Electrica Furnizare, astfel incat sa nu existe surprize neplacute pentru consumatori. Iordachescu a declarat ca intarzierile emiterii…

- E.ON Energie Romania informeaza ca procesul de facturare se deruleaza normal, fara intarzieri cauzate de schimbarile aduse de OUG 27/OUG 119, arata un comunicat. Compania spune ca au fost deja implementate noile prevederi valabile incepand cu 1 septembrie pentru energie electrica, cele pentru gaze…

- Pe 10 septembrie, Revolut a detectat un atac, anunta purtatorul de cuvant Michael Bodansky. Atacul a fost izolat pana a doua zi dimineata, insa, nu inainte ca hackeri sa obtina datele unui procent de 0,16% dintre clienti. In documentele prezentate autoritatilor din Lituania, Revolut spune ca au fost…

- „Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat, in tot acest ansamblu al situatiei create, de protejarea cetatenilor romani si continuam sa monitorizam si sa asiguram transportul, acolo unde este necesar. In ceea ce priveste activitatea companiei Blue Air, am cerut ca cei care au generat aceasta…