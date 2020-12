Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat joi ca niciun pacient de la Spitalul Jilava nu necesita ingrijiri de terapie intensiva și ca starea tuturor pacienților este stabila. Precizarile au fost facute dupa ce Codrin Ștefanescu a anunțat ca starea lui Dragnea s-a inrautațit. „Niciun…

- Peste 160 de deținuți și 139 de polițiști de penitenciare au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Cei bolnavi primesc tratament in penitenciarele-spital București-Jilava și Constanța-Poarta Alba, transmite Administratia Nationala a Penitenciarelor, potrivit Mediafax. „La data prezentei…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunța decesul unui deținut infectat cu Covid-19 din Penitenciarul Iași. Acesta era varstnic și avea o serie de afecțiuni medicale cronice. Va informam ca, in data de 09.12.2020, intr-un spital public din municipiul Bucuresti, a survenit decesul unei persoane…

- Un deținut aflat la Penitenciarul nr.17 din Rezina și-a amputat degetul și l-a trimis intr-un plic la Cancelaria Parlamentului. Potrivit responsabililor de la Administrația Naționala a Penitenciarelor, barbatul și-ar fi amputat degetul pe 25 noiembrie. „Poliția fost sesizata prin intermediul serviciului…

- Un detinut a evadat, luni, din Penitenciarul Giurgiu, dupa ce s-a ascuns in compartimentul marfa al unei autoutilitare, fiind prins la scurt timp in municipiul Giurgiu. Administratia Nationala a Penitenciarelor a demarat o ancheta, potrivit news.ro. ”Va informam ca, luni, 16.11.2020, in jurul…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a anunțat miercuri ca 83 de deținuți sunt tratați la Spitalul Penitenciar Jilava, iar alți 29 au fost declarați vindecați. Potrivit unui comunicat al ANP, 29 de deținuți confirmați pozitiv cu Covid-19, internați la Spitalul Penitenciar Jilava au fost…

- Rezultatele la retestare pentru patru detinuti identificati pozitivi la testele pentru COVID-19 pe 29 septembrie au iesit negative, informeaza sambata Administratia Nationala a Penitenciarelor. "Cele patru persoane private de libertate confirmate pozitiv SARS-CoV-2 in data de 29.09.2020…