Anonymous a „spart” mai multe canale TV din Rusia pentru a transmite imagini cu invazia din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea de hackeri Anonymous susține ca a intrerupt programele tv de stat din Rusia pentru a transmite imagini cu razboiul din Ucraina. Intr-o postare pe Twitter, Anonymous a anunțat ca a piratat posturi precum Russia 24, Channel One și Moscow 24, pe langa serviciile rusești de streaming Wink și Ivi.…

- Anonymous a piratat mai multe posturi tv din Rusia pentru a transmite imagini din Ucraina invadata. Hackerii bruiaza, totodata, radioul armatei ruse. The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One,…

- Grupul de hackeri Anonymous sustine ca a piratat serviciile rusesti de streaming Wink si Ivi si canalele TV in direct Russia 24, Channel One, Moscow 24, pentru a difuza imagini cu razboiul din Ucraina.

- Anuntul a fost facut pe Twitter de catre presedintele din Ucraina.„Am vorbit cu Elon Musk. Ii sunt recunoscator pentru ca a sprijinit Ucraina cu cuvinte si fapte. Saptamana viitoare vom primi un alt lot de sisteme Starlink pentru orasele distruse”, a anuntat Zelenski.Talked to @elonmusk . I’m grateful…

- "Acesta e adevaratul razboi popular al Ucrainei. Putin n-are nicio șansa sa-l caștige. In fotografie sunt oameni care blocheaza invadatorii ruși la Energodar. (...) Avem nevoie ca partenerii sa ajute Ucraina sa se apere singura. Mai ales din aer. Inchideți spațiul aerian acum," a scris Dmitro Kuleba…

- "Informatiile scurse de FSB rus au alertat Ucraina despre un complot de asasinare a presedintelui @ZelenskyyUa. Acum, ne putem astepta la o lupta interna pentru putere la Kremlin pentru a rasturna regimul Putin. Intre timp, sa continuam cu atacurile", anunta Anonymous, pe Twitter. Russian FSB leaked…

- Rușii au ieșit, miercuri seara, din nou pe strazi in Santk Petersburg, pentru a protesta impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, informeaza Reuters pe contul oficial de Twitter, unde transmite imagini live de la manifestații. In ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge…

- Cel mai cunoscut site-ul de tip enciclopedie open source din lume este acuzat de „diseminare ilegala" a unor informații despre armata rusa, victimele civile ucrainene și operațiunile bancare ale Moscovei. Russia is also threatening to ban Wikipedia for an article called “Russian invasion of Ukraine…