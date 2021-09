Anne Hidalgo, primarul Parisului, anunță că va candida la preşedinţia Franţei Anne Hidalgo, primarul socialist al Parisului, a anuntat ca va candida la presedintia Frantei si a spus ca, în calitate de femeie din familie de imigranti si cu radacini în clasa muncitoare, va încerca sa repare diviziunile din societatea franceza si sa recâstige lucratorii cu venituri mici dezamagiti de stânga.



&"Modelul republican se dezintegreaza în fata noastra&", le-a spus ea sustinatorilor, duminica, în Rouen, potrivit News.ro.



Hidalgo a avertizat cu privire la inegalitatile tot mai mari; &"Vreau ca toti copiii din Franta sa aiba aceleasi…

Sursa articol: hotnews.ro

