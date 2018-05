Anne Hathaway a avut „experiențe de natură sexuală urâte” la Hollywood Actrița Anne Hathaway a afirmat ca a avut „experiențe de natura sexuala foarte urate” la Hollywood, unele chiar recente. Vedeta in varsta de 35 de ani a precizat ca aceste experiențe nu au fost la fel de „atroce” ca cele indurate de alte colege de-ale ei de la Hollywood, relateaza People . “Am deja 20 de ani de cariera si am trecut prin niste experiente foarte urate. Au fost si momente minunate – cu membri ai ambelor sexe. Desi nu se compara cu povestile atroce pe care alte femei le-au impartasit in ultimele luni, am avut experiente negative pe platourile de filmare, unele de natura sexuala. Unele,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

