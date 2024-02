Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a acționat oficial in judecata compania canadiana de suplimente nutritive contaminate cu substanța care i-ar fi atras suspendarea pentru dopaj. In așteptarea verdictului Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), pentru o reducere a suspendarii participarii sale la competiții,…

- Andreea Marin locuiește intr-o superba vila din Pipera pe care și-a achiziționat-o dupa divorțul de Ștefan Banica jr. Fosta prezentatoare TV și-a amenajat casa dupa bunul plac și are o gradina, unde planteaza fructe și legume.Puțini sunt cei care știu ca Andreea Marin este pasionata de design interior.…

- Andreea Raicu se arata goala, inainte sa implineasca 47 de ani! Vedeta de televiziune a aratat admiratorilor sai cum yoga și viața de vegetariana și-au pus amprenta pe silueta sa zvelta caci, pentru varsta pe care o are arata senzațional. Raicu, a carei activitate s-a mutat in online, dar este de gasit…

- Pentru indragita vedeta, anul 2024 a inceput cu dreptul, intr-ul colț al lumii ce pare desprins din paradis. Mereu activa pe platformele de social media, Andreea Marin a impartașit cu fanii sai și cateva imagini mai indraznețe din vacanța. Prezentatoarea este intr-o forma de zile mari, iar complimentele…

- Andreea Marin a reușit sa slabeasca 16 kilograme prin schimbari semnificative in stilul de viața. Fosta prezentatoarea a emisiunii „Surprize, surprize!” a dezvaluit cum a reușit sa scape de kilogramele in plus intr-un mod sanatos.Andreea Marin, cunoscuta prezentatoare TV, a devenit un exemplu de disciplina…

- Andreea Marin a gasit liniștea și stabilitatea alaturi de Adrian Brancoveanu, barbatul cu care traiește o frumoasa și discreta poveste de dragoste inca din anul 2017. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize!” a vorbit recent despre relația sa.De aproximativ 6 ani, Andreea Marin formeaza un cuplu…