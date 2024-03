Stiri pe aceeasi tema

- Castelul baronului Istvan Ugron, numit și Castelul-Calendar, se afla in comuna mureșana Zau de Campie. In ciuda faptului ca este monument superb, edificul este destul de puțin cunoscut , iar turiștii nu il viziteaza.Cladirea, inspirata de vechile castele medievale din Franța, a fost construit dupa principiile…

- Grupul de Lupta NATO de la Cincu va fi ridicat, in 2025, la nivel de brigada, acest lucru implicand cresterea numarului de militari aliati pana la 4.000, a declarat, joi, generalul francez Loic Girard, Senior National Representative in Romania, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani. Perioada…

- Valabilitatea permisului de conducere in Romania ar putea fi modificata, prin adoptarea unui proiect de lege de catre Camera Deputaților, Deocamdata, el a fost adoptat, astazi, de Senat. Astfel, in cazul categoriilor A și B, șoferii cu varsta de pana la 70 de ani, ar fi nevoiți sa iși schimbe permisul…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) cumpara de la Alstom 16 locomotive electrice Traxx 3 MS. Valoarea totala a contractului se ridica la aproximativ 150 de milioane de euro, suma care include și serviciile de mentenanța oferite de producator 20 de ani. ”Alstom si Autoritatea pentru Reforma Feroviara…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis astazi o hotarare cruciala in dosarele de corupție, stabilind ca instanțele romanești trebuie sa aplice deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) privind prescripția, insa nu sunt obligate sa urmeze decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție…

- Baza NATO de la Mihail Kogalniceanu este un punct extrem de important in aprovizionarea cu armament a armatei ucrainene. Romania a devenit unul dintre principalele puncte de tranzit pentru aprovizionarea militara catre regimul de la Kiev de catre țarile NATO. Pe teritoriul Romaniei trec regulat marfuri…

- Arsenalul de aparate și echipamente electrocasnice care ne fac mai comfortabila viața de fiecare zi, ne perturba capacitatea de a ințelege situația din Romania anilor 50-60, cand in foarte puține case exista un frigider, o mașina de spalat sau un aspirator. Este aproape imposibil de imaginat astazi…

- Magazinele Lidl din Romania vor funcționa dupa un program special de Craciun 2023, in zilele de 24, 25, 26 decembrie si in saptamana premergatoare acestei asteptate sarbatori. Afla programul magazinelor Lidl din aceasta perioada si afla cand poti sa iti faci cumparaturile!Daca ai lasat cumparaturile…