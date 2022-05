Stiri pe aceeasi tema

- Problemele legate de diferitele latimi de cale ferata au exclus transportul pe scara larga prin Romania, asa ca acum se analizeaza daca este posibil ca trenul sa ajunga in porturile baltice pentru export, a spus ea.In mod normal, 5 pana la 6 milioane de tone de cereale pe luna ar putea fi livrate pe…

- Problemele legate de diferitele latimi de cale ferata au exclus transportul pe scara larga prin Romania, asa ca acum se analizeaza daca este posibil ca trenul sa ajunga in porturile baltice pentru export, a spus ea.In mod normal, 5 pana la 6 milioane de tone de cereale pe luna ar putea fi livrate pe…

- Oficiali rusi au luat 400.000 de tone de cereale din teritoriul ucrainean ocupat, adica aproximativ o treime din stocurile de cereale de la Herson, din regiunile Zaporojie, Donetk si Lugansk, a declarat viceministrul agriculturii de la Kiev, Taras Visotki, marti seara la televiziunea

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, ceea ce impiedica reaprovizionarea pe mare a Kievului. In acelasi timp, in ciuda intensificarii actiunilor aeriene in sud-estul Ucrainei, Rusia nu a obtinut inca superioritatea aeriana, informeaza serviciile de informatii…

- Comercianții au exportat primele livrari de porumb ucrainean in Europa cu trenul, deoarece porturile maritime ale țarii raman blocate din cauza invaziei ruse, a anunțat duminica cabinetul de consultanța agricola APK-Inform. Ucraina este un mare producator și exportator de cereale la nivel mondial și…

- Președintele Ucrainei, Zelenski, le-a cerut vineri agricultorilor din tara sa ca, in pofida invaziei ruse, sa faca eforturi pentru a mentine nivelul productiei de cereale, pentru a evita o criza in aprovizionarea cu alimente, dupa cum relateaza DPA. ”In toata tara (…), primavara aceasta, la fel ca in…

- „In toata tara (...), primavara aceasta, la fel ca in fiecare primavara, trebuie sa insamantam peste tot - cat mai mult posibil”, a subliniat Zelenski intr-un mesaj video.„Totul depinde de oameni, pentru ca aici este vorba despre viata”, a insistat presedintele ucrainean.Ucraina este adesea considerata…

- Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a atras atentia joi ca pentru Uniunea Europeana va fi dificil sa gaseasca surse alternative pentru aprovizionarea cu cereale si oleaginoase pe care le importa pana in prezent din Ucraina si care sunt folosite in UE in mai multe sectoare agroalimentare,…