ANM: Vremea se răcește în toată ţara. Temperaturile vor ajunge chiar şi sub 0 grade Vremea se va raci la nivelul intregii tari pe durata urmatoarelor doua saptamani, iar temperaturile maxime nu vor urca peste 10 – 12 grade, in timp ce minimele vor cobori chiar si sub zero grade Celsius in unele regiuni, potrivit prognozei ANM. Banat In intervalul 15 – 20 noiembrie, in medie, se vor inregistra valori ale temperaturilor maxime de 10 – 12 grade si minime de 3 – 5 grade. Ulterior datei de 20 noiembrie, vremea se va incalzi usor, temperatura maxima urmand a creste spre valori in jurul a 14 grade, in 21 noiembrie, apoi va scadea pana spre valori in jurul a 8 grade, in medie, in data… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

