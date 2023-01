ANM spune că 2022 a fost al treilea cel mai călduros an din…

ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) a anunțat, luni, ca anul 2022 ocupa locul al treilea in topul celor mai calduroși ani, din istoria masuratorilor meteorologice de la noi din țara. Temperatura medie in 2022 a fost de 11.77 grade Celsius. Cei mai caldurosi 5 ani din perioada 1900-2022 sunt: 2019, 2020, 2022, 2015 si 2007, iar intervalul 2012-2022. „Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, anul 2022 a fost al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din Romania, temperatura medie anuala fiind de 11.77 grade Celsius, iar abaterea termica de 1.55 de…