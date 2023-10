Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta iarna va fi una normala pentru Romania, cu episoare de ninsori abundente și ger, iar in luna februarie este posibil sa ninga mai mult decat in alți ani, spune Florinela Georgescu, director executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

- Iarna severa anunțata de ANM: Valuri de aer polar aduc ninsori timpurii. Prognoza meteo pe urmatoarele 3 luni Iarna severa anunțata de ANM: Valuri de aer polar aduc ninsori timpurii. Prognoza meteo pe urmatoarele 3 luni Se preconizeaza o iarna grea in Romania conform prognozei meteo a Administrației…

- Se pare ca vremea schimba foaia la noi in țara in urmatoarele zile. Vine iarna in Romania, avertisment de la ANM. Se anunta ninsori si ploi puternice. Care sunt zonele in care locuitorii vor trebui sa apeleze la hainele pentru anotimpul rece. Cand vine iarna in Romania. Mai curand decat crezi Administrația…

- Este alerta ANM de la meteorologi dupa ce au prognozat care este regiunea din Romania unde vine iarna: temperaturile scad la 3 grade Celsius. Ce se intampla cu vremea in urmatoarea perioada in țara noastra. Alerta de la meteorologii ANM. Unde scad temperaturile pana la 3 grade Celsius Elena Mateescu,…

- Vreme cu extreme la inceput de octombrie, in Romania. Meteorologii anunța o schimbare semnificata a temperaturilor in țara noastra. Florinela Georgescu, director in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat in exclusivitate pentru cum va fi vremea in perioada urmatoare. ”In partea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a faut un nou anunț! Specialiștii au precizat cand va fi prima ninsoare in Romania. Totodata, meteorologii susțin ca, in acest an, iarna va veni mai devreme fața de anii precedenți.

- Fenomene meteorologice extreme Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat situația in termeni tehnici: „Fenomenele meteorologice sunt unele extreme, intr-o dinamica exploziva, pentru ca și aici vorbim practic de o ciclogeneza exploziva a ceea ce poate insemna…

- Potrivit meteorologilor, urmeaza o a patra luna de vara. Vremea se va menține calda și in septembrie. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie a vorbit despre temperaturile care se vor inregistra in Romania in perioada urmatoare.