- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Vremea s-a dezlanțuit in Romania, unde in anumite zone a cazut zapada din abundența. © Sputnik / Cezar SalagorPloile nu contenesc: Iata ce prognozeaza pentru astazi meteorologii In zonele montane, stratul de omat a atins nivelul de 6 metri, anunța Mediafax. Iar pe transfagarașan…

- Iarna nu se da plecata din Romania. Intr-un judet vecin cu Iasi, in muntii Ceahlau-varful Toaca a nins. Vremea extrema se datoreaza unui ciclon care activeaza deasupra Romanii. Meteorologii apreciaza ca in perioada urmatoare temperaturile vor fi scazute in Romania pentru aceasta perioada a anului.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta dupa amiaza, o informare valabila pana maine la ora 21.00, principalele fenomene vizate fiind intensificari ale vantului, ploi moderate cantitativ si precipitatii mixte. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii temporar vor fi…

- Specialiștii anunța noi schimbari ale vremii, iar fenomenele sunt valabile pana maine, la ora 20:00. Astfel ca, in zona peninsulei Iberice se inregistreaza prezența unui ciclon, dar și zona centrala a Europei este afectata de un anticiclon ce permite deplasarea unei mase de aer cald catre Romania. Ce…

- Prognoza meteo pe regiuni pana in 26 aprilie 2020. Romania va fi lovita de un val de aer rece, in urmatoarele zile. In noaptea de marti spre miercuri, vremea rea pune stapanire pe toate regiunile...

- Informare meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Vremea in Romania este extrem de rece pentru aceasta perioada. Pana cand țin temperaturile scazute, aflați mai jos. Citește și: VIDEO Un polițist s-a DEZLANȚUIT in timpul unui control, dupa ce un șofer i-a spus ca e…

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului, racire accentuata si precipitatii mixte, in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza pana luni dimineata. Valorile termice vor fi in scadere accentuata, iar vremea va deveni mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data.