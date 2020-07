ANM: avertizări de vreme instabilă, dar și de caniculă ANM: avertizari de vreme instabila, dar și de canicula Arhiva Foto: Agerpres. Meteorologii au emis alte avertizari de vreme instabila, dar și de canicula. Astfel, pâna la ora 19:00, zone din Dobrogea, local din Muntenia și sudul Moldovei vor fi sub cod galben de vreme caniculara, cu disconfort termic accentuat și maxime de pâna la 33-35 de grade. Totodata, pâna la ora 23:00, Oltenia, nordul și nord-vestul Munteniei, sudul Banatului, precum și jumatatea de sud a Transilvaniei vor fi sub cod portocaliu de vijelii, cu caderi de grindina. Pâna… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata mai multe avertizari vizand cod galben de canicula in cea mai mare parte a Munteniei, in vestul Dobrogei, in Oltenia si in sudul Moldovei , instabilitate atmosferica in nord si

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis miercuri o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, descarcari electrice și grindina pentru 15 județe ale țarii, in vigoare pana joi dimineața. Cantitațile de apa vor ajunge și la 70 l/mp. Clujul e sub avertizare cod galben de instabilitate…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare COD GALBEN de miercuri, ora 9, pana joi la ora 6, anuntand in Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea si in cea mai mare parte a Transilvaniei si Moldovei perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii,…

- ANM a emis, in urma cu puțin timp, mai multe avertizari meteo de coduri galben și portocaliu de ploi și vijelii pentru mai multe zone din Romania.AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 20 mai, ora 09:00 – 21 mai, ora 06:00Fenomene vizate: instabilitate…

- Cod galben de vreme instabila incepand de miercuri dimineata Peste trei sferturi din tara se vor afla sub o atentionare Cod galben de vreme instabila începând de miercuri dimineata, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie. Astfel, în intervalul…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua serie de avertismente de tip cod galben de vreme rea.Avertismentul este valabil in perioada 20 mai, ora 08:00 – 21 mai, ora 18:00.In intervalul menționat, in Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea și in cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei vor fi perioade…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN, de instabilitate atmosferica, pentru zona montana a judetului Neamt. Aceasta este valabila in intervalul 20 mai, ora 8:00-21 mai, ora 18:00. “In intervalul menționat, in Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea și in cea mai mare…

- PROGNOZA METEO SAMBATA Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit la aceasta data in majoritatea zonelor tarii, dar in special in sud si in sud-vest, unde se vor inregistra valori diurne cu pana la 10 grade peste cele normale. Cerul va fi variabil, cu innoraritemporare la deal si la…