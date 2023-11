Stiri pe aceeasi tema

- COD PORTOCALIU pentru județul Maramureș. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi insemnate cantitativ in orele care urmeaza. Codul portocaliu va intra in vigoare in seara zilei de 30 noiembrie și va fi valabil pana in 1 decembrie, ora 15.00. In intervalul menționat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi dimineata o avertizare Cod Portocaliu de ploi abundente in judetul Maramures si zona montana a judetelor: Bistrita - Nasaud, Mures, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Cluj, Salaj si Satu Mare, si o atentionare Cod galben de ploi si intensificari ale vantului…

- Avertizare meteo ANM de ploi torentiale și vint puternic. Meteorologii anunta cantitati de pana la 80 de litri pe metru patrat, iar vremea extrema va afecta numeroase judete. Avertizare meteo ANM de tip cod portocaliu de ploi abundente. Alerta este valabila de astazi, 30 noiembrie 2023, ora 20.00 pana…

- Administrația Naționala de Meteolorologie a emis vineriavertizari Cod portocaliu și galben de inundații și vant puternic, valabile pana pe 1 Decembrie in mai multe județe din țara. Cod galben de inundații și intensificari ale vantului Conform meteorologilor, in intervalul 30 noiembrie, ora 17:00 –…

- ANM a emis, joi dimineața, avertizari de vreme rea in aproape jumatate de țara. Judetul Maramures si zona montana a judetelor Bistrita – Nasaud, Mures, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Cluj, Salaj si Satu Mare se vor afla sub o avertizare cod portocaliu de precipitatii de joi de la ora 20:00, pana vineri,…

- Judetul Maramures si zona montana a judetelor Bistrita – Nasaud, Mures, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Cluj, Salaj si Satu Mare se vor afla sub o avertizare cod portocaliu de precipitatii de joi de la ora 20:00, pana vineri, la ora 15.00. De asemenea, o avertizare cod galben de ploi si vant vizeaza Crisana,…

- Meteorologii au emis joi, 30 noiembrie, avertizari de cod galben și cod portocaliu de vant și ploi, valabile pana vineri seara.Incepand de joi, ora 17:00, și pana vineri, ora 21:00, va intra in vigoare un cod galben de ploi și vant.In Crișana, Maramureș și in nordul Transilvaniei va ploua, iar in grupele…

- COD GALBENInterval de valabilitate: 30 noiembrie, ora 17:00 – 1 decembrie, ora 21:00Fenomene vizate: cantitați moderate de apa, intensificari ale vantuluiIn Crișana, Maramureș și in nordul Transilvaniei va ploua, iar in grupele nordice și centrale ale Carpaților Orientali și in Munții Apuseni, la inceput…