ANM a reactualizat prognoza meteo pentru Crăciun: Temperaturile iau o turnură neașteptată Veste uriașa de la ANM. Dupa un mic episod de racire, vremea se incalzește neașteptat de mult. Cei care sperau la un Craciun ca pe vremuri, cu ninsoare, vor fi dezamagiți, insa cei care iubesc plimbarile in temepraturi primavaratice au toate motivele de bucurie. Dupa episodul de iarna, vremea intra intr-un proces de incalzire accentuata. "Vom observa o incalzire in toate regiunile, dar pentru ca vorbim despre o situație in care presiunea atmosferica va fi din ce in ce mai ridicata, mai ales la deal și la munte, pe cele mai inalte creste se va simți incalzirea", a declarat, intr-o intervenție… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit prognozei meteo actualizate, in perioada urmatoare se va inregistra o creștere a temperaturilor, urmand ca acestea sa scada in saptamanile urmatoare. Cum va fi vremea de Craciun și de Revelion?

- VREMEA in Alba in weekend 24-26 noiembrie: Se face tot mai frig. Zile cu ninsoare, burnița și ploaie. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekend 24 – 26 noiembrie. Se face tot mai frig. Temperaturile scad de la o zi la alta, așa incat duminica vom avea temperaturi maxime de 1 – 2 grade…

- Cum va fi VREMEA pana in 26 noiembrie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 26 noiembrie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele…

- VREMEA in Alba, in weekend 10 – 12 noiembrie 2023: Frig, ploi multe și ninsori in zona de munte. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekend 10 – 12 noiembrie 2023: temperaturile scad considerabil in acest sfarșit de saptamana. Temperaturile maxime abia ating 12 grade Celsius, iar minimele…

- Vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului. Pana duminica dimineața, vantul va avea intensificari in Banat, Crișana și in sud-vestul Transilvaniei, cu viteze in general de 55 – 60 kilometri/ora.

- Prognoza meteo saptamana 16.10.2023 – 23.10.2023Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile vestice, sudice și sudestice. Val de frig peste Romania. Timp de doua saptamani,…

- Vine frigul in Alba: maxime de 16 grade Celsius. Prognoza meteo pe localitați, in saptamana 16 – 22 octombrie Vremea in Alba, 16 – 22 octombrie: temperaturile scad in acest inceput de saptamana, iar maximele nu vor depași pragul de 16 grade Celsius. Vineri și sambata, vremea se schimba și se va incalzi…

- Temperatura maxima absoluta a acestei luni in Romania este de 39 de grade Celsius Sursa articolului: Prognoza meteo actualizata | Scad temperaturile BRUSC de astazi – Cum va fi vremea in octombrie Credit autor: Realitatea De Mures. Source