Ambasadorul Frantei in Turcia a fost convocat luni la Ministerul de Externe turc, in timp ce Ankara protesteaza impotriva a ceea ce se percepe ca fiind "propaganda anti-Turcia" in Franta de la uciderea a trei kurzi la Paris, potrivit unei surse diplomatice turce, relateaza AFP, scrie Agerpres.

