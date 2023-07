Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, ar fi trebuit sa fie o zi fericita pentru Lora, moment in care artista și-ar fi sarbatorit mama. Femeia a murit in urma cu trei ani, iar cantareața a distribuit o imagine alaturi de femeia care i-a dat viața și un mesaj emoționant.

- Andreea Raicu este una dintre ele mai iubite și apreciate persoane publice de la noi. Deși nu mai apare la fel de des pe micul ecran, la fel ca inainte, bruneta este activa in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu ceea ce face. Astazi, fosta prezentatoare TV implinește 46 de ani și a…

- Edward Sanda implinește azi 26 de ani și a facut o petrecere aniversara pe cinste. Acesta a fost alaturi de soția sa, Cleopatra Stratan și prietenii apropiați intr-un loc cu piscina și s-au distrat la o petrecere cu mare fast.

- Anamaria Prodan s-a distrat sambata seara in club, in Mamaia. Impresara de fotbaliști a sarbatorit deschiderea noii sale afaceri, un cazinou. Ieri, la un celebrul club de la malul marii, impresara Anamaria Prodan și-a facut apariția alaturi de prietenii ei. Petrecerea a inceput inca de pe timpul zilei…

- Modelul Nina Crețu iși sarbatorește ziua de naștere. Sora actorului Emilian Crețu implinește 23 de ani. Cu aceasta ocazie, a fost surprinsa de iubitul sau, Renato Usatii. Fostul primar de Balți i-a daruit un buchet imens de hortensii albe și roz. Totodata, Usatii a venit cu o lada de cireșe, noteaza…

- Pe 3 iunie, Roxana Dobre și-a sarbatorit ziua de naștere, iar surprizele s-au ținut lanț pentru soția lui Florin Salam. Artistul nu a ezitat sa iși impresioneze partenera in miez de noapte cu un buchet de trandafiri și cu un bolid de lux, iar pe seara, cei doi au petrecut alaturi de cei dragi.

- Razvan Raț și-a sarbatorit ziua de naștere, caci astazi a implinit 42 de ani. Fostul fotbalist recunoaște ca este un barbat implinit și ca nu iși dorește decat sa se bucure de timpul petrecut alaturi de familie, de aceea spune ca nu a visat la un cadou din partea soției.

- Medana și Alin Oprea formeaza un cuplu de patru ani, iar in urma cu doar cateva luni au spus DA in fața ofițerului starii civile. Anul acesta, cei doi urmeaza sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu. In urma cu doua zile, pe 1 mai, cei doi au aniversat patru ani de cand au inceput povestea de dragoste.…