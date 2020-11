Stiri pe aceeasi tema

- 109 elevi și 45 de cadre didactice de la școlile din Galați s-au infectat cu virusul SARS CoV-2 de la inceputul anului școlar. Este un rezultat care demonstreaza faptul ca școlile sunt locuri sigure in timpul epidemiei, susțin autoritațile școlare, anunța MEDIAFAX.Potrivit statisticii realizate…

- Inspectoratul Școlar Județean Sibiu monitorizeaza in continuare dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din județ.

- In judetul Cluj au fost depistati cu COVID-19 un numar de 15 elevi, precum si 11 cadre didactice, a informat, luni, prefectul Mircea Abrudean. „Avem 15 elevi pozitivi si 11 cadre didactice din 12 unitati de invatamant din judet”, a precizat prefectul Abrudean. In plus, 9 scoli sunt in scenariul rosu,…

- Incidența cazurilor COVID-19 in județul Alba ar urma sa fie actualizata, iar in funcție de aceasta se va stabili daca vor fi schimbari privind scenariile aplicate in școli, pe langa situațiile particulare, in care au fost descoperite persoane pozitive in randul elevilor sau profesorilor. In total, de…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a prezentat, duminica, situația profesorilor care nu se vor prezenta la inceperea anului școlar din varii motive:106 cadre didactice sunt spitalizate293 de cadre didactice sunt aflate in carantina91 de cadre didactice au intrat in concediu medical De asemenea,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca ar fi bine ca "in aceste doua saptamani de revenire in spatiul scolii" sa fie realizate activitati de recapitulare cu copiii, sa fie fixate anumite cunostinte care au fost predate predate online in cea de-a doua parte a anului scolar precedent.

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a facut un apel, miercuri seara, la elevi, parinti si profesori sa nu stigmatizeze o persoana care s-a imbolnavit de coronavirus.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 111: Mai, fatalailor! Va explica Danuța cum e cu autostrazile "As…

- Direcțiile de sanatate publica sa anunte dupa 7 septembrie datele epidemiologice in funcție de care autoritatile vor decide in care scenariu se inscriu școlile pentru inceputul de an scolar: scenariul verde, scenariul galben sau scenariul roșu. Citeste si: Cum vor arata clasele dupa redeschiderea…