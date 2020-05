Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a sustinut o videoconferinta cu inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii Casei Corpului Didactic. S-a luat decizia ca profesorii care nu au acces la tehnologie sa fie ajutati cu echipamentele necesare.Totodata, elevii care…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a sustinut, luni, o declarație de presa, in care a venit cu o serie de precizari in urma anunțului facut tot astazi de președintele Klaus Iohannis, ca in acest an școlar/universitar nu vor mai fi redeschise școlile, gradinițele și instituțiile de invațamant superior…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, joi, ca anul acesta se vor asigura toate condițiile prin care sa se evite riscul de infectare cu noul virus astfel incat sa se poata susține examenele naționale.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca anul acesta se vor asigura toate condițiile prin care sa se evite riscul de infectare cu noul virus astfel incat sa se poata susține examenele naționale.Anisie a declarat pentru MEDIAFAX ca nu se pune problema sa nu se…

- Situatia scolara a elevilor se va incheia cu minim doua note, la care se adauga nota din teza, acolo unde este cazul. Subiectele pentru tezele pentru al doilea semestru vor fi concepute doar din materia studiata pana la 11 martie 2020, cand au fost suspendate cursurile, a anuntat Monica Anisie, potrivit…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a informat, printr-o postare pe Facebook, ca „in scurt timp” Ministerul Educației va transmite ce se va intampla cu examenele nationale, cand vor putea fi reluate cursurile si care vor fi deciziile cu privire la sustinerea licentei, dizertatiei, titularizarii si examenelor…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a informat, printr-o postare pe Facebook, ca „in scurt timp” Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) va transmite ce se va intampla cu examenele nationale, cand vor putea fi reluate cursurile si care vor fi deciziile cu privire la sustinerea licentei, dizertatiei,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, le transmite elevilor și profesorilor ca in scurt timp va anunța ce se va intampla cu examenele naționale și cand se vor putea relua cursurile. „Toate acestea depind de evoluția pandemiei cu COVID-19”, scrie Monica Anisie intr-un mesaj pe contul personal de Facebook,…