Animalele, printre evacuaţii din calea incendiilor din SUA Un centru ecvestru situat in Boring, in apropierea orasului american Portland, a fost transformat in refugiu pentru animalele evacuate de proprietari din calea incendiilor de vegetatie care se extind in statul Oregon, relateaza luni AFP. Toate cele optzeci de boxe de la Centrul Mount Hood au fost umplute saptamana trecuta, in doar cateva ore, cu cai adusi de proprietarii lor care au fugit de teama incendiilor, aflate la doar cateva zeci de kilometri distanta. ''Oamenii erau disperati, nu aveau incotro, pierdeau case, grajduri si nu voiau sa ramana fara animale'', a declarat Aaron… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

